На заводе Aurus в Елабуге возобновили выпуск автомобилей

"Основная цель, поставленная перед заводом в ближайшей перспективе - подготовка производства к серийному выпуску рестайлинговой модели Aurus Senat. На текущий момент уже сварены и окрашены предсерийные кузова, проведена настройка подсборок, выполнена настройка оборудования для выпуска новой модели, отработаны необходимые технологические операции. Впереди - сборка прототипов серийной версии новой модели", – сообщает "РГ" со ссылкой на пресс-службу Aurus.

Далее первые готовые образцы будут направлены на технические испытания в ведущий российский институт автомобилестроения — ФГУП «НАМИ».

В компании отметили, что первая модель Aurus Senat уже заняла свое законное место в пантеоне российского автомобилестроения, став легендарной классикой. Рестайлинг не стремится заменить ее, но принимает эстафету, развивая заложенные традиции.

