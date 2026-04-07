Новости
Опубликовано 07 апреля 2026, 06:12
1 мин.

На заводе Aurus в Елабуге возобновили выпуск автомобилей

В Елабуге возобновили сборку автомобилей Aurus. Производственная площадка заработала в штатном режиме в соответствии с планом на 2026 год, об этом «Российской газете» рассказали в компании Aurus.
Aurus Senat
Aurus Senat
© Aurus
Алексей Морозов
Алексей Морозов

"Основная цель, поставленная перед заводом в ближайшей перспективе - подготовка производства к серийному выпуску рестайлинговой модели Aurus Senat. На текущий момент уже сварены и окрашены предсерийные кузова, проведена настройка подсборок, выполнена настройка оборудования для выпуска новой модели, отработаны необходимые технологические операции. Впереди - сборка прототипов серийной версии новой модели", – сообщает "РГ" со ссылкой на пресс-службу Aurus.

Далее первые готовые образцы будут направлены на технические испытания в ведущий российский институт автомобилестроения — ФГУП «НАМИ».

В компании отметили, что первая модель Aurus Senat уже заняла свое законное место в пантеоне российского автомобилестроения, став легендарной классикой. Рестайлинг не стремится заменить ее, но принимает эстафету, развивая заложенные традиции.

Читайте также:

— «Нештрафуемый порог снизился с 20 до 10 км/ч»: в России разоблачили фейк

Названы китайские электромобили и гибриды, которые не ломаются

— В РФ хотят повысить штраф за шумные машины

Источник: Российская газета
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#Aurus