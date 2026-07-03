НАМИ достал из дальнего ящика проект 300-сильного мотора для УАЗов, ГАЗов и ВАЗов

По примеру старшего 8-цилиндрового агрегата младшая рядная «четвёрка» получит закрытую рубашку охлаждения, что обеспечит максимальную жёсткость блока цилиндров и лучшую герметизацию газового стыка, сообщает пресс-служба «Иннопрома».

НАМИ-44320 был впервые анонсирован тогдашним главой ФГУП НАМИ Максимом Нагайцевым осенью 2014 года. Как отмечал Нагайцев, эти моторы предназначены для перспективной линейки внедорожников УАЗ, но их установка также якобы возможна на модели ВАЗа и ГАЗа.

Сейчас уточняется, что новый двигатель может применяться на легковых и лёгких коммерческих автомобилях. Однако, в настоящий момент группа Sollers, куда входит Ульяновский автозавод, имеет собственные моторы — бензиновые ЗМЗ и дизельные Sollers.

На комтранс марки ГАЗ, то есть «Газель» и «Соболь», сейчас устанавливаются бензиновые двигатели УМЗ, а также новые дизели серии G нижегородского производства. 300-сильный НАМИ будет для этих машин избыточно мощным и слишком дорогим.

Для автомобилей Lada перспективная «четвёрка» недостаточно компактна. Таким образом, остаётся неясным, для какого российского автомобиля может пригодиться бензиновая новинка. Реинжиниринг китайских машин под новый двигатель экономически нецелесообразен.

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