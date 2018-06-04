«Народный пилот» стал пятым на этапе РСКГ в Нижнем Новгороде

В прошедший уикенд на автодроме «Нижегородское кольцо» завершился третий этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). В классе «Национальный» выступает победитель конкурса «Народный пилот» Денис Мавланов, который по итогам двух гонок занял пятое место.

В первой гонке Денис Мавланов стартовал с десятого места и завершил день на девятой позиции с отставанием от лидера в 27,791 секунды. Во второй гонке «Народный пилот» добрался до финиша на втором месте, отстав от лидера, своего партнера по команде «Академия ралли» Глеба Кузнецова, на 3,335 секунды.

В личном зачете первое место занимает Кузнецов, а в командном – «Академя ралли», которая благодаря дублю своих пилотов получила за уикенд 69 очков. Мавланов за обе гонке уикенда набрал 28 баллов.

На втором этапе СМП РСКГ, прошедшем на «Смоленском кольце», Денис Мавланов во обеих гонках уикенда попал в аварии и был вынужден сойти.

Следующие гонки серии пройдут в Казани 21 и 22 июля.