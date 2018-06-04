В одной из гонок пилот смог добраться до финиша вторым

Пульс

«Народный пилот» стал пятым на этапе РСКГ в Нижнем Новгороде

203a1ce489ba19cfe52cd58dc94ff793024cc9ce
4 июня 2018

В прошедший уикенд на автодроме «Нижегородское кольцо» завершился третий этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). В классе «Национальный» выступает победитель конкурса «Народный пилот» Денис Мавланов, который по итогам двух гонок занял пятое место.

[Страна выбрала «Народного пилота»: итоги конкурса](https://motor.ru/reports/narodnyipilot2018.htm)

Страна выбрала «Народного пилота»: итоги конкурса

В первой гонке Денис Мавланов стартовал с десятого места и завершил день на девятой позиции с отставанием от лидера в 27,791 секунды. Во второй гонке «Народный пилот» добрался до финиша на втором месте, отстав от лидера, своего партнера по команде «Академия ралли» Глеба Кузнецова, на 3,335 секунды.

В личном зачете первое место занимает Кузнецов, а в командном – «Академя ралли», которая благодаря дублю своих пилотов получила за уикенд 69 очков. Мавланов за обе гонке уикенда набрал 28 баллов.

1/4
2/4
3/4
4/4

На втором этапе СМП РСКГ, прошедшем на «Смоленском кольце», Денис Мавланов во обеих гонках уикенда попал в аварии и был вынужден сойти.

Следующие гонки серии пройдут в Казани 21 и 22 июля.

Полуфинал «Народного пилота-2018»

Как прошел второй этап конкурса «Народный пилот»

Фото Академия ралли
Теги:
Народный пилот
Новости по теме
8 мая 2018
«Народный пилот» попал в две аварии на этапе РСКГ в Смоленске