Четвертый этап РСКГ Денис Мавланов завершил на 20 строчке

Пульс

«Народный пилот» на гонке в Казани: штраф и авария

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25 июля 2018

На четвертом этапе Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), прошедшем на автодроме в Казани, «Народный пилот» Денис Мавланов показал лучшее время круга в одной из гонок, однако по итогам уикенда стал лишь 20-м. Гонщик получил 30-секундный штраф и попал в аварию.

[Подводим итоги выступления «Народного пилота» после трех этапов РСКГ](https://motor.ru/reports/narodnyi-pilot-2018.htm)

Подводим итоги выступления «Народного пилота» после трех этапов РСКГ

В первый день четвертого этапа Мавланов сумел прорваться с четырнадцатого места на восьмое, однако из-за наложенного судьями штрафа в итоге откатился в самый конец протокола.

Во второй день уикенда «Народный пилот» уже ко второму кругу прорывается с 17 на 13 место, а затем выходит и в тройку лидеров. Однако после столкновения с соперником при попытке обгона в борьбе за подиум, Мавланов завершил заезд в гравийной ловушке за два круга до финиша.

По итогам уикенда Мавланов оказался на предпоследнем месте с одним баллом за лучший круг в гонке.

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В личном зачете «Народный пилот» занимает 11 место с 37 очками. Его партнер по «Академии ралли» Глеб Кузнецов, также выступающий на седане VW Polo, находится на первом месте с 114 баллами. В командном зачете «Академия ралли» идет на втором месте.

Следующий этап РСКГ пройдет на автодроме Moscow Raceway 11-12 августа.

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