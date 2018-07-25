«Народный пилот» на гонке в Казани: штраф и авария

На четвертом этапе Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), прошедшем на автодроме в Казани, «Народный пилот» Денис Мавланов показал лучшее время круга в одной из гонок, однако по итогам уикенда стал лишь 20-м. Гонщик получил 30-секундный штраф и попал в аварию.

В первый день четвертого этапа Мавланов сумел прорваться с четырнадцатого места на восьмое, однако из-за наложенного судьями штрафа в итоге откатился в самый конец протокола.

Во второй день уикенда «Народный пилот» уже ко второму кругу прорывается с 17 на 13 место, а затем выходит и в тройку лидеров. Однако после столкновения с соперником при попытке обгона в борьбе за подиум, Мавланов завершил заезд в гравийной ловушке за два круга до финиша.

По итогам уикенда Мавланов оказался на предпоследнем месте с одним баллом за лучший круг в гонке.

В личном зачете «Народный пилот» занимает 11 место с 37 очками. Его партнер по «Академии ралли» Глеб Кузнецов, также выступающий на седане VW Polo, находится на первом месте с 114 баллами. В командном зачете «Академия ралли» идет на втором месте.

Следующий этап РСКГ пройдет на автодроме Moscow Raceway 11-12 августа.