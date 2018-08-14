«Народный пилот» на Moscow Raceway: четвертое место и лучший круг

На пятом этапе Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), прошедшем на автодроме Moscow Raceway, «Народный пилот» Денис Мавланов показал лучшее время в одной из гонок, завершив ее на четвертом месте. По итогам уикенда гонщик стал седьмым.

В субботней гонке Мавланов не стартовал – он пропустил заезд из-за накопившихся за сезон штрафных баллов. В воскресенье он начинал гонку с последнего 22 места, однако смог прорваться в первую пятерку, совершая попытки атак на лидеров. В результате он прорвался на четвертое место и показал лучшее время гонки.

«Гонка прошла достаточно хорошо. Стартовал с последнего места, смог достаточно высоко пробраться – на четвертое место. К сожалению, немного не повезло, что на трассу выпустили сейфти-кар – мне не хватило времени, чтобы обогнать соперников. Темп был бешеный, позволял сегодня спокойно выиграть гонку, даже неважно, что я стартовал с 22 места. Шел очень уверенно. Спасибо команде, что подготовили такую машину. Все получилось здорово», – заявил Мавланов.

В личном зачете «Народный пилот» занимает 10 место с 51 баллом. Его напарник по «Академии ралли» Глеб Кузнецов, также выступающий в классе «Национальный» на седане VW Polo, находится на третьем месте. У него 140 очков. В командном зачете «Академия ралли» на данный момент занимает вторую строчку со 191 баллом.

Следующая гонка СМП РСКГ пройдет 1-2 сентября в Сочи.