Посмотрите, что делают гонщики NASCAR, когда у машин кончается топливо

После финиша гонки NASCAR на автодроме Уоткинс-Глен победитель Чейз Эллиот не стал жечь резину и крутить традиционные «пончики»: на его Chevrolet кончилось топливо, и он даже не мог добраться до призового подиума. Но его партнер по команде Джимми Джонсон подъехал сзади, и дотолкал Эллиота до пит-лейна.

«Я не думал, что у Чейза кончился бензин. Я был уверен, что он остановился, чтобы подымить резиной или устроить еще что-то в этом духе. Но когда понял, в чем дело, то подъехал, и дотолкал его машину. Было здорово наблюдать, как он машет мне рукой из окна. А болельщики вообще как с ума посходили!» — рассказал после финиша семикратный чемпион серии NASCAR Джимми Джонсон.

Гонки серии NASCAR проводятся с 1949 года. Их высшая лига — чемпионат Monster Energy NASCAR Cup Series, в котором и выступают Джонсон с Эллиотом. На сегодняшний день это самые популярные автомобильные соревнования в США: престижную гонку «Дайтона 500» в прошлом году смотрели по телевизору 11,9 миллиона американцев.

По ходу сезона проходит 36 гонок, большинство — на овальных треках, и лишь три на трассах европейского типа. Гонка на автодроме Уоткинс Глен — в числе последних.

За лидерство борются Дэнни Хэмлин на Тойоте и Чейз Эллиот на Chevrolet

Сейчас в чемпионате представлены автомобили трех марок: Chevrolet Camaro, Ford Fusion и Toyota Camry. В следующем году Ford будет выставлять купе Mustang, а Toyota — новую «Супру».

Чейз Эллиот, победитель гонки в Уоткинс Глен

Эти машины не имеют ничего общего с серийными: у них у всех заднеприводное шасси с неразрезным задним мостом, нижневальные моторы V8 5.8 мощностью выше 700 лошадиных сил, пространственная рама и стальные кузовные панели, дающие приблизительное сходство с серийными машинами.