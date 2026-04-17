«Наши машины не для нищих»: глава Xiaomi отказался от выпуска бюджетных автомобилей

«Сделать по-настоящему интеллектуальный электромобиль дешевле 10 000 юаней практически невозможно, — объяснил Лэй Цзюнь. — Технологии стоят дорого». Таким образом, компания не видит себя в «народном» ценовом сегменте и намерена обслуживать только тех, кто может заплатить больше.

Отвечая на вопрос пользователя, глава Xiaomi также признался, что испытывает огромное давление во время публичных выступлений: «Страшно сказать что-то не то — „черные пиарщики“ сразу используют это против нас. Но если молчать из страха, люди будут еще больше заблуждаться о Xiaomi».

Как уточняет ITHome, ранее Лэй Цзюнь уже поднимал цены на новое поколение SU7, но лишь на 4 тыс. юаней, хотя себестоимость выросла на 20 тыс. юаней — чтобы не отпугнуть существующих покупателей, но это все равно далеко не «бедный» сегмент.

