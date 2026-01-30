Назван автомобиль, ставший лидером продаж в Петербурге в 2025 году

В топ-10 также вошли Geely Monjaro, Changan UNI-S/CS55 Plus, Lada Vesta, Haval M6, Belgee X70, Haval F7 и Haval H3. В марочном рейтинге первую строчку сохранил Haval, далее следуют Lada, Geely, Chery и Belgee.

Общий объем рынка составил 78,5 тыс. машин, что на 15% меньше, чем в 2024 году. Доля китайских брендов снизилась до 64% (против 74% годом ранее), а доля российских и белорусских марок выросла на 4−4,5 процентных пункта.

До этого сообщалось, что бренд Mazda вошел в ТОП-10 продаж в РФ благодаря CX-5 с мотором 155 л.с. По итогам третьей недели 2026 года марка заняла девятое место, а на четвертой неделе поднялась на шестое, обогнав многих конкурентов.

