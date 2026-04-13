Опубликовано 13 апреля 2026, 11:361 мин.
Назван главный недостаток нового кроссовера «Москвич» М90
Автоэксперт Милешкин назвал хром на «Москвиче» М90 уязвимым для реагентов. Подробно рассматривая кузов нового кроссовера «Москвич M90», эксперт «За рулем» привел в пример китайский бренд Haval.
© Москвич
Haval уже столкнулся с многочисленными гарантийными обращениями из-за коррозии и повреждений декоративных элементов, вызванных воздействием дорожных реагентов и пескоструйной обработкой. В ответ на это Haval постепенно убирает такие детали в ходе плановых обновлений своих моделей.
По мнению эксперта, «Москвич» M90 может повторить этот путь. Остается надеяться, что-либо декоративные детали нового кроссовера окажутся более устойчивыми к агрессивной среде, либо производитель последует примеру Haval и скорректирует дизайн.
Напомним, «Москвич» M90 оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 200 л.с., который работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод реализован через многодисковую муфту.
