Назван главный недостаток популярного кроссовера Haval F7

«Основной недостаток: турбомоторы 1.5 (150 л.с.) и 2.0 (190 л.с.) сочетаются только с роботом GWM 7DCT450 (сцепления в масляной ванне). Дерганый, часто требует обновления прошивки, узел сцеплений не особо стойкий. У обоих двигателей непредсказуем срок службы цепи привода ГРМ. Более живуч двухлитровый — у него чугунный блок. Характер же определяется прямым впрыском: топливо АИ-95 и риски неудачной заправки, неизбежный нагар и операции по раскоксовке после 100 тысяч км», — сообщил эксперт.

По его словам, подвеска у модели довольно слабая — отдельные элементы требуют замены уже после 50−80 тысяч километров. Некоторые сальники служат недолго, а коррозия на задней двери может проявиться раньше ожидаемого. Электроника, по их словам, нередко даёт сбои. Объём багажника «под шторкой», согласно замерам, составляет 324 литра. Кроме того, проводилась отзывная кампания по замене топливных трубок из-за риска возгорания. В итоге они пришли к выводу, что автомобиль в целом неплохой, однако количество потенциальных проблем вызывает настороженность.

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