В Дубае полиция променяла итальянские суперкары на китайский внедорожник

Как сообщает Carscoops, новинка оснащена гибридной установкой DMO Super Hybrid от BYD — 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя выдают 738 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды. Внешне автомобиль выполнен в бело-зеленой ливрее дубайской полиции с множеством светодиодных маячков.

Полиция Дубая подписала меморандум с дистрибьютором BYD в ОАЭ — компанией Al-Futtaim, что позволяет расширять парк таких машин. По словам генерал-лейтенанта Абдуллы Халифы Аль Марри, сотрудничество направлено на создание более устойчивой и технологичной системы безопасности.

В отличие от итальянских суперкаров, Denza B8 сделан на рамной платформе и ориентирован на эффективность патрулирования, а не на эффектность. Кроме того, такие автомобили дешевле в обслуживании.

Читайте также:

Покупка Evolute оказалась убыточным вложением: машины теряют половину цены

Lada Vesta с премиальными опциями оказалась не дороже обычной

Россиянам предлагают заправлять машины водой, чтобы снизить расход бензина