Назван самый продаваемый кроссовер в России

«Ранее кроссовер Tenet T7 был самым продаваемым SUV в РФ за период с 6-й по 8-ю недели, а потом он уступил это звание кроссоверу Haval Jolion и внедорожнику Lada Niva Travel. Что касается итогов 14-й недели, то обе модели как раз попали в тройку лидеров рынка сегмента SUV», — говорится в публикации.

Объем реализации Haval Jolion составил 1 640 единиц, Lada Niva Travel — 1 208, Tenet T4 — 1 084. Остальные участники топ-10 (Haval M6, Lada Niva Legend, Geely Monjaro, Jetour Dashing, Solaris HC, Belgee X70) не достигли тысячного рубежа.

Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики «Автостата», считает, что в 2026 году основная борьба за звание бестселлера в сегменте SUV развернется между Tenet T7 и Haval Jolion, хотя не исключены сюрпризы и от других новинок. По итогам первого квартала модели идут «ноздря в ноздрю»: Tenet T7 лидирует с минимальным отрывом в несколько десятков машин, но ситуация меняется каждую неделю.

