Новости
Опубликовано 03 апреля 2026, 14:57
1 мин.

Названа причина, почему россияне потянулись в автосалоны весной

АЕБ: рост продаж авто спровоцировало увеличение утильсбора. По данным Комитета автопроизводителей АЕБ общие продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей по итогам марте 2026 года составили 100 933 штуки. В свою очередь, «ППК» считает продажи новых транспортных средств на основе данных об их передаче владельцам: статистика этой организации — 102 077 штук, что на 22,9% больше.
Belgee X50 и Belgee X70
Belgee X50 и Belgee X70
© Belgee
Алексей Кованов
Алексей Кованов

«Мы наблюдаем рост рынка на фоне активизации отложенного спроса и новостей об увеличении утилизационного сбора на автомобили, ввозимые через страны ЕАЭС», — считает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Напомним, с 1 апреля Минпромторг планировал ввести единую формулу расчета утильсбора для машин, ввозимых из стран ЕАЭС (помимо РФ, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения).

Согласно этой формуле, к сумме утилизационного сбора, предусмотренного для той или иной категории автомобиля, приплюсуют разницу в таможенной пошлине, а также добавят разницу в НДС и акцизах.

Министерство сняло первоначальный дедлайн с 1 апреля, оставив тем самым рынок в подвешенном состоянии – опустить шлагбаум могут в любой момент. Это немедленно вызвало оживление альтернативного импорта.

Источник:Комитет автопроизводителей АЕБ
Автор:Алексей Кованов
Тег:
#Продажи