Опубликовано 12 апреля 2026, 06:08
2 мин.

Названы главные неисправности кроссовера Changan CS35 Plus

Автоэксперт Зновьев перечислил 11 недостатков кроссовера Changan CS35 Plus. После выхода на российский рынок этот автомобиль заслужил репутацию добротного кроссовера за разумные деньги. Однако, как выяснили эксперты издания «За рулем», при выборе этой модели на вторичном рынке будущим владельцам стоит знать о целом ряде типичных «болячек».
Алексей Морозов
На дорестайлинговые версии (до 2023 года) устанавливался единственный атмосферный мотор 1.6 (117 л.с.) с алюминиевым блоком, цепным приводом ГРМ и непосредственным впрыском. При степени сжатия 13 эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев не рекомендует использовать бензин АИ‑92, несмотря на разрешение производителя — лучше заливать 95‑й. Нареканий к этому двигателю практически нет, не зафиксировано даже жора масла. Однако машин с пробегами под 150 тысяч км. на рынке пока единицы, так что полноценной статистики нет.

После рестайлинга мотор заменили на турбированный 1.4 (150 л.с.) с непосредственным впрыском. Достоверной статистики по нему пока нет из-за малых пробегов, но эксперты предсказывают неизбежное зарастание впускного тракта нагаром.

Дорестайлинговые версии оснащались либо 5-ступенчатой «механикой», либо японским гидроавтоматом Aisin TF‑73SC, чей ресурс достигает 300 тысяч км. Однако у АКПП есть уязвимое место — теплообменник. К 100 тысячам км он засоряется, что приводит к перегреву коробки. Эксперт рекомендует заменять его внешним радиатором, который эффективнее и проще в очистке.

После рестайлинга остался только 7-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями Tsingshan DF727. Заявленный ресурс — 250 тысяч км. Но уже на пробегах 15−30 тысяч км владельцы отмечают появление пинков и толчков. Причина, как правило, в износе сцепления, и требуется калибровка.

Владельцы жалуются на жестковатую подвеску, хотя её элементы служат не менее 80−100 тысяч км. Однако стуки рулевого механизма могут появиться уже на 30−50 тысячах км.

Подкапотное пространство слабо защищено от грязи — нет уплотняющих резинок капота, снизу лишь пластиковый козырек. Это ускоряет коррозию разъемов и контактов.

Насос стеклоомывателя превращается в расходник у тех, кто забывает вовремя залить незамерзайку.

Электроника хандрит регулярно: сбоит система контроля давления в шинах, камера заднего вида, дистанционный запуск, сбрасываются настройки медиасистемы.

Жалобы на раннюю коррозию кузова единичны и обычно связаны с мелкими сколами.

Владельцы хвалят головной свет и эффективную печку, но ругают экономию на мелочах: капот без газового упора, тесный и неосвещенный бардачок, отсутствие ниши для смартфона и обогрева руля.

Читайте также:

  • В Сергиевом-Посаде автовладелец за 3 года не смог продать индийский Bajaj Qute.
  • Дистрибутор Tenet закончил 2025 год с чистым убытком 8,7 млрд рублей
  • Россиянам рассказали, почему подвеска скрипит даже на новых автомобилях
Источник:За рулем
Автор:Алексей Морозов
#Changan