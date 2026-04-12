Названы главные неисправности кроссовера Changan CS35 Plus

На дорестайлинговые версии (до 2023 года) устанавливался единственный атмосферный мотор 1.6 (117 л.с.) с алюминиевым блоком, цепным приводом ГРМ и непосредственным впрыском. При степени сжатия 13 эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев не рекомендует использовать бензин АИ‑92, несмотря на разрешение производителя — лучше заливать 95‑й. Нареканий к этому двигателю практически нет, не зафиксировано даже жора масла. Однако машин с пробегами под 150 тысяч км. на рынке пока единицы, так что полноценной статистики нет.

После рестайлинга мотор заменили на турбированный 1.4 (150 л.с.) с непосредственным впрыском. Достоверной статистики по нему пока нет из-за малых пробегов, но эксперты предсказывают неизбежное зарастание впускного тракта нагаром.

Дорестайлинговые версии оснащались либо 5-ступенчатой «механикой», либо японским гидроавтоматом Aisin TF‑73SC, чей ресурс достигает 300 тысяч км. Однако у АКПП есть уязвимое место — теплообменник. К 100 тысячам км он засоряется, что приводит к перегреву коробки. Эксперт рекомендует заменять его внешним радиатором, который эффективнее и проще в очистке.

После рестайлинга остался только 7-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями Tsingshan DF727. Заявленный ресурс — 250 тысяч км. Но уже на пробегах 15−30 тысяч км владельцы отмечают появление пинков и толчков. Причина, как правило, в износе сцепления, и требуется калибровка.

Владельцы жалуются на жестковатую подвеску, хотя её элементы служат не менее 80−100 тысяч км. Однако стуки рулевого механизма могут появиться уже на 30−50 тысячах км.

Подкапотное пространство слабо защищено от грязи — нет уплотняющих резинок капота, снизу лишь пластиковый козырек. Это ускоряет коррозию разъемов и контактов.

Насос стеклоомывателя превращается в расходник у тех, кто забывает вовремя залить незамерзайку.

Электроника хандрит регулярно: сбоит система контроля давления в шинах, камера заднего вида, дистанционный запуск, сбрасываются настройки медиасистемы.

Жалобы на раннюю коррозию кузова единичны и обычно связаны с мелкими сколами.

Владельцы хвалят головной свет и эффективную печку, но ругают экономию на мелочах: капот без газового упора, тесный и неосвещенный бардачок, отсутствие ниши для смартфона и обогрева руля.

