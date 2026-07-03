Названы китайские автокомпании, запчасти к которым идут дольше всего

«Для массовых китайских брендов (Chery, Haval, Geely и др.) по ходовым позициям сейчас, как правило, все закрывается в разумные сроки. Дефицит носит точечный характер — главным образом по крупным кузовным деталям и редким узлам», — отметили в компании.

Основные проблемы с запчастями касаются машин параллельного импорта, включая Changan, Zeekr, FAW, BYD, BAW и отдельные модели Dongfeng. Ожидание кузовных деталей, оптики, электронных блоков или элементов салона может занять от одного до пяти месяцев. Причина не только в сложной логистике, но и в отсутствии полноценных каталогов и налаженной складской программы для конкретных моделей.

Читайте также:

Концерн BMW отрекся от машин, собранных в Калининграде без их разрешения

На Chevrolet, способный разгоняться до 322 км/ч, установили ультранизкую цену

Распродано всё: самый уродливый Ferrari вызвал ажиотаж среди китайцев