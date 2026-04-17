Названы китайские кроссоверы, которые быстрее всего дешевеют в России

По словам эксперта, худшую ликвидность среди китайских кроссоверов показал Changan UNI-K. Новый автомобиль стоит около 4,5 млн рублей. За первый год он теряет более 25% цены (больше 1,1 млн), а обесценивание за три года достигает 41%. Это худший показатель в рейтинге.

Ненамного лучше ситуация у Geely Tugella (теперь известного как Knewstar 001). При цене чуть выше 4 млн рублей автомобиль теряет больше 20% в первый год и 37% за три года.

Сильно теряют в цене и младшие модели Chery. Tiggo 4 (2,4 млн руб.) и Tiggo 7 Pro Max (2,84 млн руб.) обесцениваются примерно на четверть уже за первый год. Через три года падение цены составляет 33−34%.

Читайте также: