Опубликовано 17 апреля 2026, 08:271 мин.
Названы китайские кроссоверы, которые быстрее всего дешевеют в России
«За рулем» перечислил китайские кроссоверы, которые быстрее всего дешевеют в РФ. В список, составленный экспертом журнала Александром Виноградовым, вошли автомобили таких брендов, как Chery и Changan.
По словам эксперта, худшую ликвидность среди китайских кроссоверов показал Changan UNI-K. Новый автомобиль стоит около 4,5 млн рублей. За первый год он теряет более 25% цены (больше 1,1 млн), а обесценивание за три года достигает 41%. Это худший показатель в рейтинге.
Ненамного лучше ситуация у Geely Tugella (теперь известного как Knewstar 001). При цене чуть выше 4 млн рублей автомобиль теряет больше 20% в первый год и 37% за три года.
Сильно теряют в цене и младшие модели Chery. Tiggo 4 (2,4 млн руб.) и Tiggo 7 Pro Max (2,84 млн руб.) обесцениваются примерно на четверть уже за первый год. Через три года падение цены составляет 33−34%.
