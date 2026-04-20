Названы лучшие дешевые кроссоверы с отделкой уровня немецких премиум-брендов

Первым в рейтинге стал Ford Explorer 2026 стоимостью $40,3 тыс. (3,06 млн рублей) с кожаными сиденьями, массажными креслами, многоцветной подсветкой, 13,2-дюймовым экраном, цифровой панелью приборов на 12,3 дюйма и системой полуавтономного вождения BlueCruise.

Вторым идет Hyundai Palisade 2026 за $39,4 тыс. (3 млн рублей) второго поколения с квадратным дизайном и материалами салона, которые, по мнению экспертов, соперничают с немецкими премиум-брендами, особенно в топ-версии Calligraphy.

Третье место занял Nissan Pathfinder 2026 ценой $37,5 тыс. (2,85 млн рублей), выделяющийся просторным трехрядным салоном.

Четвертый — Mazda CX-50 2026 за $29,9 тыс. (2,27 млн рублей) со стандартным полным приводом i-Activ AWD, премиальными материалами, доступным проекционным дисплеем и полным набором систем помощи водителю.

Замыкает пятерку Kia Seltos 2027 модельного года — точная цена не объявлена, но у модели текущего 2026 года она составляет $23,8 тыс. (1,81 млн рублей). У новинки более крупный кузов, гибридная силовая установка (1,6-литровый турбомотор плюс два электромотора), световую подпись Star Map как у EV9, 12,3-дюймовый экран и спортивный руль.

Читайте также: