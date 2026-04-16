Названы плюсы и минусы обновленного Haval Jolion

Ключевое изменение — модернизированный 1.5-литровый турбомотор H4B15L. Мощность осталась прежней (150 л.с.), но крутящий момент вырос на 40 Н·м, до 270 Н·м. Благодаря этому разгон до «сотни» стал почти на секунду быстрее. Двигатель собирают в Тульской области, и он же устанавливается на Haval H3, отметил эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Важный нюанс: новый мотор доступен только для версий с полным приводом. Переднеприводные Jolion по-прежнему оснащаются старым 143-сильным турбодвигателем с распределенным впрыском.

Роботизированная коробка передач осталась прежней, но ее настройки стали лучше: исчезли паузы, отклик на педаль газа стал четче. Переход на экологический стандарт Евро-6 снизил риск детонации при использовании бензина АИ-92, но эксперт не рекомендует увлекаться дешевым топливом.

Внутри появился новый толстый руль, но он понравится не всем. Также установлен традиционный джойстик коробки передач, который пришел на смену неудобной шайбе. Появился вращающийся регулятор громкости.

Экраны мультимедиа и приборной панели прежние по размеру, но получили новое программное обеспечение, аналогичное системам на пикапах GWM и Haval H5. Добавилось голосовое управление.

Базовая версия Jolion Комфорт с передним приводом и механикой стоит от 2 млн рублей. Самый доступный полноприводный вариант — от 2,6 млн рублей. Топовая комплектация Техно+ оценивается в 2,9 млн рублей, отметил Виноградов.

