Названы самые дешевые рамные внедорожники в России

Эксперты изучили сайты и прайс-листы автопроизводителей и дистрибьюторов, после чего подготовили список из пяти моделей, которые стоят меньше 4 млн рублей.

Безусловным лидером по доступности стал УАЗ «Хантер». Этот легендарный ульяновский внедорожник, который компания не планирует снимать с конвейера, оценивается от 1,7 млн рублей. Под капотом у «Хантера» находится 112-сильный бензиновый двигатель. В паре с ним работает пятиступенчатая механика и подключаемый полный привод с двухступенчатой раздаточной коробкой. Дорожный просвет — 210 миллиметров.

Вторую строчку занимает другой представитель Ульяновского автозавода — УАЗ «Патриот». Его цена начинается с отметки 1,9 млн рублей. К осени модель ждёт крупное обновление. «Патриот» оснащается 150-сильным мотором объёмом 2,7 литра, который агрегатируется с «механикой» и полным приводом. В качестве опции доступна блокировка заднего дифференциала. Клиренс — 210 мм.

Первой иномаркой в рейтинге и самым дешёвым иностранным рамным внедорожником стал китайский Oting «Паладин». Модель, построенная на базе японского Nissan Terra, поступила в продажу в феврале 2024 года. С учётом прямой выгоды ценник стартует с 3,2 млн рублей. Под капотом — двухлитровый турбомотор мощностью 218 сил в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Привод — жестко подключаемый полный, с тремя режимами блокировки дифференциала и понижающей передачей. Дорожный просвет — 215 мм.

Четвёртое место занял Haval H5. Цены на этот рамный внедорожник стартуют от 3,6 млн рублей. Покупатель может выбрать один из двух двухлитровых турбомоторов — бензиновый на 200 сил или дизельный на 150 сил. Привод — подключаемый полный, дорожный просвет — 200 мм.

Замыкает пятёрку BAW 212, который дебютировал на российском рынке прошлым летом. В народе модель прозвали «китайским УАЗом». Цены стартуют с 3,8 млн рублей. Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором, восьмиступенчатым «автоматом», подключаемым полным приводом и подвеской с неразрезным мостом. Дорожный просвет достигает 235 мм — это лучший показатель в рейтинге.

