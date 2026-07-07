Названы самые надежные автомобили Audi на вторичном рынке

Возглавил рейтинг компактный кроссовер Audi Q2, который выпускается с 2016 года. Эксперты оценили его надёжность в 98,5% — лишь каждый десятый владелец сталкивался с неисправностями за последние два года. Основные проблемы возникали с двигателем, однако все ремонты проводились бесплатно для владельцев.

Серебро досталось хетчбэку Audi A1 (с 2018 года) с показателем 97,5%. О поломках сообщили 20% опрошенных, причём чаще всего страдали электроника, выхлопная система и трансмиссия. Три четверти машин были отремонтированы в течение суток, а все расходы взял на себя производитель.

Третью строчку заняло купе Audi TT (2014−2024) с надёжностью 96,1%. Неисправности возникали у 20% автомобилей — в основном выходили из строя кондиционер, двигатель и выхлопная система. В 80% случаев ремонт оплачивала компания, остальным 20% владельцев устранение проблем обошлось не дороже 50 фунтов стерлингов.

Оставшиеся пять мест распределились следующим образом: Audi A3 (с 2020 года) — 93%, Audi Q3 (2018−2025) — 92,8%, Audi Q4 e-tron (с 2021 года) — 90,4%, Audi A6 (2018−2025) — 90,2% и Audi A4 (2015−2024) — 90,1%.

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