Названы самые популярные подержанные авто в РФ
«По маркам топ-3 выглядит так: Toyota, „Лада“ и Nissan. Отдельно по моделям топ-5: „Лада Приора“, „Лада Гранта“, „Лада 2114 Самара“, Toyota Corolla, Toyota Camry», — сказал собеседник.
Прирост продаж за полугодие составил 5% у Lada Priora и 13% у Toyota Corolla. Среди машин конкретных годов выпуска первое место заняла Priora 2008 года, а среди иномарок — Ford Focus 2008. Самая популярная Corolla — 2001 года, но её продажи в 3 раза меньше, чем у Priora, и на 41% меньше, чем у Focus. Однако Corolla оказалась в топе благодаря широкому диапазону годов выпуска.
В "Дроме" также отметили, что на Дальнем Востоке традиционно лидируют японские модели — Honda Fit, Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla. В Сибири наибольшим спросом пользуются Toyota Corolla, Toyota Camry и Lada Priora. На Урале и в южных регионах России самыми популярными стали Lada Priora и Lada Granta. Третье место на Урале заняла Lada 2114 (Samara), а на юге — «семёрка».
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