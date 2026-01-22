Названы самые популярные подержанные автомобили за 1 млн рублей

«За среднюю цену в 1 млн рублей можно купить годовалый внедорожник LADA Niva Legend или 5-летний седан LADA Vesta.», – говорится в публикации.

По данным аналитиков, также за миллион рублей доступен 8-летний Volkswagen Polo и Skoda Rapid, 7-летний Renault Sandero и 9-летний Ford Focus. При этом автомобилей старше 10 лет в этой ценовой категории на рынке предлагается ещё больше.

До этого сообщалось, что в Москве начались продажи рекордного электрокара Lucid Air Sapphire. Несмотря на статус суперкара, Lucid Air Sapphire позиционируется как полноценный четырехдверный седан с просторным задним рядом и вместительным багажником. По предварительной информации, официальная цена на российском рынке составит около 40 миллионов рублей.

Ранее назвали автомобильные двигатели-миллионники.