Названы самые «женские» автомобильные марки в РФ

Согласно исследованию, основанному на данных о транзакциях на автозаправочных станциях, каждый третий автомобиль Hyundai в России водит женщина — на эту марку приходится 33% покупок топлива, совершаемых представительницами прекрасного пола.

Почти такие же показатели у Mazda и Chery — 32% заправочных транзакций по этим маркам совершают женщины.

Наиболее «мужскими» марками названы ГАЗ и ВАЗ (Lada): мужчины-водители совершают там 88% и 84% покупок на АЗС соответственно.

Аналитики также отметили, что каждый восьмой автомобиль Lada управляется водителем младше 25 лет. При этом половина владельцев Haval и Chery — люди в возрасте 35−44 лет, что эксперты называют самой платежеспособной группой.

В исследовании добавлено, что водители до 25 лет и старше 55 лет тратят на масло и запчасти на АЗС больше, чем водители среднего возраста, что может косвенно указывать на более старые и изношенные автомобили.

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