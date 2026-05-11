Названы слабые стороны Omoda C7

Эксперт отметил экономичность: в смешанном цикле расход топлива составил 9,5 литра на 100 км. При этом двигатель рассчитан на бензин АИ‑92, что является существенным плюсом с точки зрения затрат.

«Подвеска у Omoda C7 — классические McPherson спереди и многорычажка сзади. Без адаптивных амортизаторов. Но инженеры Chery отлично поработали над настройками для России. Она энергоемкая: «лежачих полицейских» проглатывает без пробоя, на гребенке не трясет, а на грунтовке появляется приятная валкость, которая не вызывает дискомфорта. Швы и трещины асфальта фильтрует отлично. По комфорту подвеска ближе к «французам», чем к упругим «корейцам», — сообщил Васильев.

Эксперт также прокомментировал и недостатки популярного кроссовера. По его словам, рулевое управление в нулевой зоне не отличается остротой, что может не понравиться любителям активной езды. Однако в целом автомобиль ведёт себя предсказуемо, а крены в поворотах остаются умеренными. Отдельного внимания заслуживает шумоизоляция: передние стёкла ламинированные, как в моделях бизнес-класса. На трассе сохраняется тишина, двигатель не перенапрягается. Дорожный просвет составляет 176 мм — этого достаточно для парковки у бордюра и движения по снежной колее, хотя полноценным внедорожником машину назвать нельзя. Пластиковый обвес по нижней части кузова защищает лакокрасочное покрытие от гравия и грязи.

Кроссовер оснащается 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Нм, работающим в паре с 7-ступенчатой преселективной коробкой передач с «мокрым» сцеплением. Паспортный разгон до 100 км/ч занимает 10,5 секунды. Старт происходит плавно, однако после 30 км/ч набор скорости становится уверенным. В городских условиях запаса мощности вполне достаточно, тогда как для обгонов на трассе водителю потребуется заранее просчитывать манёвр.

Читайте также:

Под маркой Jetour выйдет огромный пикап со скромным расходом топлива

Porsche ради снижения убытков прекратит выпуск велосипедов

Стало известно, какие седаны за миллион рублей наименее проблемны