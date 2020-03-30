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15:04

В России за покупку Mitsubishi L200 подарят гречку и туалетную бумагу

В шоуруме одного из московских дилеров выставлен пикап, забитый упаковками с гречневой крупой

Алексей Носаченко
На сайте «Пикабу» появилось видео, снятое в одном из московских салонов Mitsubishi. Автор ролика утверждает, что при покупке пикапа L200, дилер предлагает необычный подарок: полтонны гречневой крупы и туалетной бумаги. Информации о местонахождении салона нет, поэтому реальность предложения проверить невозможно. Возможно, это является шуткой или фейком.

Обновленный Mitsubishi L200, получивший дизайн Dynamic Shield, продается в России с марта прошлого года. Базовый пикап оснащен дизелем 2.4 мощностью 154 лошадиные силы и 380 Нм крутящего момента, а также шестиступенчатой «механикой». Топовая версия предлагается с форсированным до 181 силы (420 Нм) мотором и шестидиапазонным автоматом. Сейчас цены на автомобили 2019 года начинаются от 2 069 000 рублей, а 2020-го — от 2 169 000 рублей.

Грузоподъемность L200 в зависимости от версии составляет 920 либо 1035 килограммов. Масса буксируемого прицепа, оснащенного тормозами, достигает 3100 килограммов. Дорожный просвет – 200 миллиметров.

Источник: Пикабу