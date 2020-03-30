В России за покупку Mitsubishi L200 подарят гречку и туалетную бумагу

Обновленный Mitsubishi L200, получивший дизайн Dynamic Shield, продается в России с марта прошлого года. Базовый пикап оснащен дизелем 2.4 мощностью 154 лошадиные силы и 380 Нм крутящего момента, а также шестиступенчатой «механикой». Топовая версия предлагается с форсированным до 181 силы (420 Нм) мотором и шестидиапазонным автоматом. Сейчас цены на автомобили 2019 года начинаются от 2 069 000 рублей, а 2020-го — от 2 169 000 рублей.