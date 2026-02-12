В Москве взорвался автомобиль

«На место выехали экстренные службы. В результате взрыва авто сгорело полностью. ЧП случилось возле здания Управления делами Президента», – говорится в публикации.

По данным канала, возможной причиной взрыва могли стать проблемы с проводкой.

До этого сообщалось, что продюсера «Бригады» Александра Иншакова лишили прав на год и восемь месяцев. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

Ночью 19 декабря 2024 года на Смоленской-Сенной площади в Москве Иншакова остановили инспекторы. По их словам, от водителя пахло алкоголем. Мужчине предложили «продуться» при понятых на месте — он дважды отказался.

Ранее пилот, посадивший Airbus в пшеничное поле, ушел в таксисты, чтобы прокормить семью.