Опубликовано 12 февраля 2026, 10:581 мин.
В Москве взорвался автомобиль
В Можайском районе Москвы взорвалась машина . Инцидент произошел на парковке возле административного здания на Рябиновой улице. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
© Shutterstock
«На место выехали экстренные службы. В результате взрыва авто сгорело полностью. ЧП случилось возле здания Управления делами Президента», – говорится в публикации.
По данным канала, возможной причиной взрыва могли стать проблемы с проводкой.
