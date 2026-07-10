Нержавеющая Lada Niva Legend с двигателем 1.8 появится в продаже осенью

По словам специалиста, взрывного роста продаж ждать не стоит, но будет небольшой «отложенный спрос» на старте. «Дальше объемы реализации будут показывать положительную динамику на уровне 15−20% по отношению к продажам этого внедорожника годом ранее», — спрогнозировал эксперт. Он также отметил, что новинка простимулирует владельцев старых Niva на замену.

Главное техническое новшество — 1,8-литровый 8-клапанный двигатель, уже знакомый по Niva Travel. Он стал тяговитее (крутящий момент вырос на 24 Нм) и экономичнее — расход топлива снизился на 3−30%.

Кузов впервые получил детали из двусторонней оцинкованной стали — переднюю панель, капот, крышу, заднюю дверь и задний фартук. Теперь Niva Legend не боится коррозии. Также впервые появилась подушка безопасности водителя. Модернизирована передняя подвеска, улучшена эргономика: рычаг КП приближен к водителю, управление раздаточной коробкой стало однорычажным.

Снаружи обновленную модель отличают воздухозаборник на капоте и двухцветные 16-дюймовые диски. Цена будет объявлена позже.

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