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16:27

Представлен электрический внедорожник-трансформер

Стартап Neuron EV продемонстрировал модульный T/ONE и конкурента Tesla Semi

Калифорнийский стартап Neuron EV представил на выставке China International Import Expo в Шанхае два новых продукта: электрический внедорожник T/ONE с модульным кузовом и тягач TORQ. Оба автомобиля построены на масштабируемой «тележке» и оснащены несколькими источниками питания.

Neuron T/ONE описывают как «автомобиль для всего». Благодаря сменным кузовным панелям электрокар по желанию трансформируется из шасси с кабиной в пикап, грузовой фургон или семейный микроавтобус с пятью или шестью посадочными местами. Причем в зависимости от конфигурации салона кресло водителя будет установлено либо по центру, либо сбоку, как у обычного автомобиля.

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По данным китайских СМИ, в длину T/ONE насчитывает около 5,5 метров и без подзарядки проезжает 480 километров. Помимо стандартной тяговой батареи, у внедорожника есть быстросъемный резервный источник питания и солнечные панели, которые монтируются на крышку грузовой платформы. Вместо «приборки» и медийного дисплея можно использовать любой гаджет — смартфон или планшет.

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О Neuron TORQ известно меньше. Выполнен он в таком же минималистичном ключе, что и T/ONE и, очевидно, позиционируется как конкурент Tesla Semi. В салоне тягача установлено одно кресло и имеется нечто похожее на стол или кровать.

Помимо TORQ и T/ONE, в портфолио Neuron EV присутствует электрический автобус, беспилотная грузовая платформа MAP и шаттл HUB. О сроках выхода на рынок этих электрокаров компания пока не сообщает.