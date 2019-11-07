Представлен электрический внедорожник-трансформер

Neuron T/ONE описывают как «автомобиль для всего». Благодаря сменным кузовным панелям электрокар по желанию трансформируется из шасси с кабиной в пикап, грузовой фургон или семейный микроавтобус с пятью или шестью посадочными местами. Причем в зависимости от конфигурации салона кресло водителя будет установлено либо по центру, либо сбоку, как у обычного автомобиля.