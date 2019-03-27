Новая «копейка» BMW: передний привод и самая мощная «четверка» в истории

Трехлитровая «шестерка», как у нынешней М140i, больше предлагаться не будет. Ей на смену придет двухлитровый двигатель от X2 M35i, который на кроссовере выдает 306 сил и 450 Нм момента. По слухам, топовый вариант нового BMW 1 серии — M145i — получит «турбочетверку» с впрыском воды во впускной коллектор, как на M4 GTS, и 82-сильный электромотор. Суммарная мощность гибридной силовой установки составит около 400 сил.