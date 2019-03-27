Новая «копейка» BMW: передний привод и самая мощная «четверка» в истории

Новый BMW 1 Series построен на эволюционировавшей из платформы UKL2 (Mini Countryman, BMW X1 и X2) переднеприводной «тележке» FAAR. Смена архитектуры позволила сделать хэтчбек просторнее: при внешних габаритах, как у предшественника, запас места в коленях задних пассажиров возрос на 33 миллиметра, над головой — на 19 миллиметров, а объем багажника увеличился на 20 литров — до 380 литров.
Бороться с недостаточной поворачиваемостью в новой «копейке» призвана система контроля тяги ARB, позаимствованная у электрокара BMW i3s. Это контроллер, установленный непосредственно в блоке управления двигателем, который в 10 раз быстрее определяет потерю сцепления колес с дорогой и способен более точно контролировать подачу момента. ARB работает вместе с системой стабилизации DSC и системой векторизации тяги Performance Control.
Трехлитровая «шестерка», как у нынешней М140i, больше предлагаться не будет. Ей на смену придет двухлитровый двигатель от X2 M35i, который на кроссовере выдает 306 сил и 450 Нм момента. По слухам, топовый вариант нового BMW 1 серии — M145i — получит «турбочетверку» с впрыском воды во впускной коллектор, как на M4 GTS, и 82-сильный электромотор. Суммарная мощность гибридной силовой установки составит около 400 сил.