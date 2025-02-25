Новый Audi A6 Avant: первое изображение

У соплатформенного Audi A5 роль начального агрегата отведена бензиновому 2.0 TFSI мощностью 150 лошадиных сил. Он сочетается с «роботом» и передним приводом, тогда как 204-сильная версия может быть дополнена полноприводной трансмиссией quattro ultra. Кроме того, в гамме есть дизель 2.0 TDI (204 л.с., 400 Нм) и бензиновый V6 3.0 TFSI (367 л.с., 550 Нм), зарезервированный за S-машинами. Будет ли у нового A6 Avant производная в виде RS 6 Avant, пока неизвестно, но очень хочется, чтобы была.