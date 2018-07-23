Новый Audi Q3 показали на видео

Компания Audi показала на видео кроссовер Q3 второго поколения. Публичный дебют новинки, которую построят на модульной платформе MQB, состоится на специальном мероприятии 25 июля.

Новый кроссовер выполнят в стилистике последних моделей марки. Q3 будет отличаться массивной решеткой радиатор и адаптивной светодиодной оптикой. По предварительной информации, гамма силовых агрегатов модели будет состоять из базового трехцилиндрового агрегат, «турбочетверок» и гибридной установки.

Видео с YouTube-канала Audi MediaTV.

Помимо Q3 следующего поколения, в текущем году немецкий производитель намерен представить «заряженный» кроссовер SQ2. Его оснастят двухлитровой «турбочетверкой» от Audi S3, отдача которой составит около 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. До конца года также состоится презентация полностью электрического E-Tron.