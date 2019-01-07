Британцы «воскресят» гоночный шутинг-брейк Ferrari

Об оригинальном Ferrari 250 GT SWB Breadvan будут напоминать двойной воздуховод на капоте, вентиляционные прорези на передних крыльях и боковинах кузова. Niels van Roij сделала несколько вариантов дизайна, и какой будет выбран в качестве финального станет известно чуть позже. По словам ван Роя, в любом случае от исходной машины сохранится только лобовое стекло.