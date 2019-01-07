Британцы «воскресят» гоночный шутинг-брейк Ferrari

«Выбор этой иконы 90-х был логичным, — объясняет глава фирмы Нильс ван Рой — 550-ая — первая Ferrari после Daytona, построенная как оригинальный 250 GT, с V12 спереди и механической коробкой передач, что дает нам уникальную возможность сделать нашу интерпретацию легендарного Breadvan на базе машины с соответствующей ДНК».
Об оригинальном Ferrari 250 GT SWB Breadvan будут напоминать двойной воздуховод на капоте, вентиляционные прорези на передних крыльях и боковинах кузова. Niels van Roij сделала несколько вариантов дизайна, и какой будет выбран в качестве финального станет известно чуть позже. По словам ван Роя, в любом случае от исходной машины сохранится только лобовое стекло.
Дизайн оригинального Breadvan разработал Джотто Биззарини, а его кузов изготовили в мастерской Пьеро Дрого. Автомобиль, в основу которого лег гоночный 250 GT SWB Competition, получил удлиненную крышу с хвостом Камма, сдвинутые к центру шасси двигатель и радиатор системы охлаждения. При этом шутинг-брейк оказался легче своего главного соперника: масса машины составила 935 килограммов против ровно тонны у Ferrari 250 GTO.
Ferrari 250 GT SWB Breadvan дебютировал в «24 часах Ле-Мана» 1962 года. Автомобиль сразу же обошел все GTO и вышел на седьмое место в общем зачете, однако из-за поломки карданного вала через четыре часа выбыл из гонки.