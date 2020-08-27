На новые дорожные камеры в Москве потратят 6 миллиардов рублей

Дополнительные камеры начнут устанавливать в 2021 году, а срок аренды составляет пять лет. Места для их установки предстоит определить ГИБДД – они появятся в очагах аварийности и повышенной концентрации нарушений ПДД. Пока же в столице установлены 2,6 тысячи комплексов, большая часть из которых также находится в аренде. С появлением новых устройств их количестве вырастит на треть.
В период режима самоизоляции дорожные камеры приспособили к автоматической проверке цифровых пропусков у московских автомобилистов (штраф за это нарушение составлял пять тысяч рублей). Только за первый день действия пропусков в городе зафиксировали 230 тысяч нарушений: так, 22 апреля с 00:00 до 19:00 на дороги Москвы выехало 1,5 миллиона автомобилей, 15 процентов из которых не оформили разрешение либо оно было аннулировано. К снятию ограничительных мер количество выписанных постановлений исчислялось десятками тысяч.
Несколькими днями ранее стало известно, что для 32 тысяч водителей впоследствии штрафы были отменены. Поблажку сделали для тех автомобилистов, которые неверно указали данные машины при оформлении пропуска.