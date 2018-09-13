Новый Kia Ceed GT: «робот» и особые настройки системы стабилизации

Kia Ceed GT, как и прежде, оснащен 1,6-литровым турбомоторм T-GDi, выдающим 204 лошадиные силы и 265 Нм момента, которые доступны в диапазоне 1500-4500 оборотов в минуту. Машины с «роботом» комплектуется подрулевыми лепестками и системой выбора режимов движения с двумя предустановленными профилями.

Выхлопная система Ceed GT дополнена управляемыми заслонками, которые открываются и усиливают звук выхлопа во время ускорения. Кроме того, рычание двигателя выводится через динамики аудиосистемы.