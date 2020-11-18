Сдержанный дизайн и минимализм в интерьере: Honda показала новый Civic

Новый Civic будет построен на той же платформе, что и предыдущее поколение модели. Однако, новая итерация станет визуально шире и ниже. Новинка, представленная в кузове седан, получила абсолютно иную внешность. Автомобиль оснастили новым передним бампером с массивными воздухозаборниками и полностью переработанной головной светодиодной оптикой. В дизайне кузова прослеживаются более выраженные прямые линии, а в задней части появился новый бампер с разнесенными по краям патрубками выхлопной системы, а также тонированные фонари.

«Одиннадцатый» Civic дебютировал в новом цвете кузова Solar Flare Pearl, который вместе с 19-дюймовыми черными колесными дисками будет доступен для серийных моделей. Интерьер нового поколения также заметно изменился в сторону минимализма. Судя по эскизам, в салоне практически не осталось физических кнопок, зато появился 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и декоративная полоса, проходящая вдоль торпедо, за которой скрываются дефлекторы вентиляции. Кроме того, модель можно будет впервые приобрести с полностью цифровой приборной панелью.