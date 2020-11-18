Сдержанный дизайн и минимализм в интерьере: Honda показала новый Civic

Новый Civic будет построен на той же платформе, что и предыдущее поколение модели. Однако, новая итерация станет визуально шире и ниже. Новинка, представленная в кузове седан, получила абсолютно иную внешность. Автомобиль оснастили новым передним бампером с массивными воздухозаборниками и полностью переработанной головной светодиодной оптикой. В дизайне кузова прослеживаются более выраженные прямые линии, а в задней части появился новый бампер с разнесенными по краям патрубками выхлопной системы, а также тонированные фонари.
«Одиннадцатый» Civic дебютировал в новом цвете кузова Solar Flare Pearl, который вместе с 19-дюймовыми черными колесными дисками будет доступен для серийных моделей. Интерьер нового поколения также заметно изменился в сторону минимализма. Судя по эскизам, в салоне практически не осталось физических кнопок, зато появился 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и декоративная полоса, проходящая вдоль торпедо, за которой скрываются дефлекторы вентиляции. Кроме того, модель можно будет впервые приобрести с полностью цифровой приборной панелью.
Фото: Honda
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В технологическом оснащении в будущем Civic останутся фирменные водительские ассистенты Honda Sensing, а также появятся новые активные и пассивные системы безопасности. Технические характеристики компания пока не раскрывает, однако в настоящий момент новинка проходит дорожные испытания на полигоне. В связи с этим, раскрыть технические подробности марка может до конца года. Дебют 11 поколения Honda Civic ожидается в первом квартале 2021 года.