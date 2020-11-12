Honda показала детали нового Civic

В 15-секундном ролике оранжевый Civic предстает в виде отдельных фрагментов кузова, отраженных в кусках разбитого зеркала. За короткое время с разных ракурсов можно увидеть головные и задние узкие светодиодные фары, центральную часть радиаторной решетки с затемненной эмблемой, в также крышку багажника с небольшим спойлером и чёрные колесные диски.

В тизере представлен седан, однако известно, что Civic будет доступен в кузове хэтчбек, а также в «заряженном» исполнении Type R, который, скорее всего, станет гибридом. В то же время, в 11 поколении компания откажется от кузова купе из-за низкого спроса.

Несмотря на опубликованный тизер, все ещё неизвестно, как именно будет выглядеть серийный Civic. В ролике сказано, что представленная модель является прототипом и конечный внешний вид седана может отличаться.

Официальная презентация нового поколения Honda Civic пройдёт 17 ноября на онлайн-платформе Twitch. А в серию 11 поколение самой продаваемой модели компании пойдёт не раньше весны 2021 года.