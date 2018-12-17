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14:16

Новый Mercedes-Benz CLA дебютирует в Лас-Вегасе

Машину следующего поколения покажут на выставке CES

Компания Mercedes-Benz анонсировала премьеру нового CLA на выставке CES, которая пройдет в Лас-Вегасе с 8 по 11 января 2019 года. Также производитель показал первое изображение чехырехдверного купе.

О новом Mercedes-Benz CLA информации пока мало. Компания сообщает, что модель станет самой эмоциональной и «умной» в классе. Она получит обновленную версию информационно-развлекательного комплекса MBUX с функцией Interior Assistant, способной распознавать намерения водителя на основе движений, навигацию с дополненной реальностью и виртуального фитнес-тренера.

По данным Autocar, особенностями нового CLA станут более заостренная передняя часть кузова, еще сильнее наклоненное лобовое стекло, заваленная линия крыши, узкая линия остекления, двери без рамок. Дизайн модели будет выполнен в соответствии с концепцией «чувственной чистоты», с больши́м количеством гладких, простых поверхностей.

Нынешний Mercedes-Benz CLA предлагается в России с турбомоторами 1.6 (150 сил) и 2.0 (211 лошадиных сил), совмещенными с роботизированной семиступенчатой коробкой передач. Цена начальной версии CLA 200 Urban составляет минимум 2 290 000 рублей.

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