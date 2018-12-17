Новый Mercedes-Benz CLA дебютирует в Лас-Вегасе

О новом Mercedes-Benz CLA информации пока мало. Компания сообщает, что модель станет самой эмоциональной и «умной» в классе. Она получит обновленную версию информационно-развлекательного комплекса MBUX с функцией Interior Assistant, способной распознавать намерения водителя на основе движений, навигацию с дополненной реальностью и виртуального фитнес-тренера.

По данным Autocar, особенностями нового CLA станут более заостренная передняя часть кузова, еще сильнее наклоненное лобовое стекло, заваленная линия крыши, узкая линия остекления, двери без рамок. Дизайн модели будет выполнен в соответствии с концепцией «чувственной чистоты», с больши́м количеством гладких, простых поверхностей.