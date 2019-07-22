Опубликовано изображение первого электрокара Cupra

В самой компании электромобиль описывают как «четырехдверный кроссовер с купеобразным кузовом», который получил «эмоциональный дизайн» и «передовые технологии». Концепт станет первой полностью электрической моделью Cupra, однако подробностей о силовой установке пока нет.

Скорее всего, в основу концепта ляжет электрическая платформа MEB группы Volkswagen. Шоу-кар могут оснастить несколькими электромоторами, что позволит реализовать полный привод. Не исключено, что при постройке машины будут использовать опыт, полученный во время работы над e-racer.