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12:37

Опубликовано изображение первого электрокара Cupra

Новинка представляет собой компактный купеобразный кроссовер

На автосалоне во Франкфурте состоится премьера электрического шоу-кара от спортивного подразделения Seat, бренда Cupra. В понедельник, 22 июля, в Сети опубликовали тизер новинки, который демонстрирует очертания автомобиля.

В самой компании электромобиль описывают как «четырехдверный кроссовер с купеобразным кузовом», который получил «эмоциональный дизайн» и «передовые технологии». Концепт станет первой полностью электрической моделью Cupra, однако подробностей о силовой установке пока нет.

Скорее всего, в основу концепта ляжет электрическая платформа MEB группы Volkswagen. Шоу-кар могут оснастить несколькими электромоторами, что позволит реализовать полный привод. Не исключено, что при постройке машины будут использовать опыт, полученный во время работы над e-racer.

Пока же модельный ряд суббренда включает гибридный кроссовер Formentor, а также полноприводный универсал Leon Cupra R ST. Первый комплектуется 245-сильной бензоэлектрической установкой, а второй турбодвигателем 2.0 TSI, который выдает 300 лошадиных сил.