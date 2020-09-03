Появились первые изображения новых Logan, Sandero и Sandero Stepway

Седан и хэтчбеки третьей итерации переедут на архитектуру CMF-B актуального Renault Clio. Однако для бюджетников подготовят упрощенную версию платформы, которая будет заметно дешевле в производстве и позволит сохранить ценники как можно более доступными.
Ожидается, что внешность автомобилей претерпит эволюционные изменения, избавится от угловатости и станет более современной. По данным портала Motor1, приятным новшеством могут стать светодиодные фары ближнего света.
Фото: Dacia
В салоне появится новое оснащение, более качественные материалы и передняя панель, оформленная в духе соплатформенного Clio. Следуя современным трендам, Dacia может сменить скромный дисплей мультимедийной системы на более крупный экран-планшет вертикальной ориентации.
Базовыми в моторной гамме новинок могут стать трехцилиндровые бензиновые двигатели мощностью от 65 до 100 лошадиных сил. В линейке Sandero не появится 1,3-литровый турбомотор, однако топовая версия Stepway обзаведется гибридной силовой установкой E-Tech на базе 1,6-литрового «атмосферника», выдающей до 140 сил. В дизельной гамме останется один мотор – 1.5 dCi отдачей 85 или 115 лошадиных сил.
Премьера трех моделей может состояться в рамках единого мероприятия в ближайшие недели.