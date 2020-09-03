Появились первые изображения новых Logan, Sandero и Sandero Stepway

Седан и хэтчбеки третьей итерации переедут на архитектуру CMF-B актуального Renault Clio. Однако для бюджетников подготовят упрощенную версию платформы, которая будет заметно дешевле в производстве и позволит сохранить ценники как можно более доступными.

Ожидается, что внешность автомобилей претерпит эволюционные изменения, избавится от угловатости и станет более современной. По данным портала Motor1, приятным новшеством могут стать светодиодные фары ближнего света.