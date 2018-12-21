Стали известны российские цены на новый Ranger Rover Evoque

В базовую комплектацию нового Range Rover Evoque войдет предпусковой подогреватель двигателя, подогрев сидений, руля, лобового стекла и боковых зеркал. Кроме того, кроссовер будет оснащаться функцией дистанционного управления дверьми и климатической установкой со смартфона, мультимедийной системой Touch Pro с сенсорным 10-дюймовым дисплеем, светодиодными фарами и селектором режимов движения Terrain Response 2.
Цены на новый Range Rover Evoque
|Комплектация
|Цена (рублей)
|Standard
|2 929 000
|S
|3 337 000
|SE
|3 746 000
|R-Dynamic S
|3 471 000
|R-Dynamic SE
|3 881 000
|R-Dynamic HSE
|4 318 000
|First Edition
|4 637 000
Стандартными электронными системами безопасности для Range Rover Evoque второго поколения станет функция предупреждения о выезде за пределы полосы движения, система удержания в полосе, контроля усталости водителя и автономного экстренного торможения.
На мировой рынок новый Evoque выйдет с семью силовыми агрегатами. Это бензиновые и дизельные «четверки» семейства Ingenium объемом 2,0 литра. Отдача бензиновых моторов составит 200, 250 и 300 сил, а дизельных — 150, 180 или 240 сил. Причем топовый дизель в Россию поставлять не будут. Все двигатели сочетаются с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом.