Стали известны российские цены на новый Ranger Rover Evoque

Стандартными электронными системами безопасности для Range Rover Evoque второго поколения станет функция предупреждения о выезде за пределы полосы движения, система удержания в полосе, контроля усталости водителя и автономного экстренного торможения.

На мировой рынок новый Evoque выйдет с семью силовыми агрегатами. Это бензиновые и дизельные «четверки» семейства Ingenium объемом 2,0 литра. Отдача бензиновых моторов составит 200, 250 и 300 сил, а дизельных — 150, 180 или 240 сил. Причем топовый дизель в Россию поставлять не будут. Все двигатели сочетаются с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом.