Стала известна палитра цветов нового Ford Bronco

На сайте Automotivetouchup, посвящённому подбору красок для автомобилей, уже появился список цветов для возрождённого Ford Bronco, включая фирменные коды оттенков и образцы цветов. Всего доступно 10 оттенков, включая такие любопытные, как «Зона 51» и «Синяя антиматерия». В то же время, цвет под названием «Оксфордский белый» знаком покупателям Ford на протяжении нескольких десятилетий. Конечно, это нельзя назвать официальной информацией, однако до премьеры осталось совсем немного времени.