Стали известны российские цены на новый Mercedes-Benz GLE

А вот пневмоподвеска «российским» GLE не положена — ни обычная, ни активная E-Active Body Control, в которой пневмостойки объединены с мощной гидравликой. Все машины оснащаются подвеской с традиционными стальными пружинами — по крайней мере, пока.

В Россию будут поставлять GLE, которые собираются на заводе Mercedes-Benz в американской Таскалузе, штат Алабама. В 2019 году внедорожник встанет на конвейер предприятия Daimler в подмосковном Есипово.