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12:40

Раскрыта внешность нового Mercedes-Benz GLS

Публичный дебют кроссовера состоится на автосалоне в Нью-Йорке

Внешность нового Mercedes-Benz GLS раскрыли до официальной премьеры, которая состоится на Нью-Йоркском автосалоне. Для большого кроссовера адаптировали философию дизайна Sensual Purity (чувственная чистота) и сделали его похожим на раздавшийся в размерах GLE.
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В облике большого кроссовера Mercedes-Benz прослеживается связь с GLE последнего поколения. Передняя и задняя оптика — с уникальным рисунком, а в отделке используется больше хрома. В основе нового GLS лежит платформа MHA (Modular High Architecture) от GLE, вместе с которой в списке оснащения отныне значится «прыгающая» гидропневматическая подвеска E-Active Body Control с питанием от 48-вольтовой батареи.

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Mercedes-Benz обещает, что GLS следующего поколения станет еще более комфортным. Особенно разница будет заметна пассажирам второго ряда: колесная база кроссовера выросла до 3137 миллиметров, и по этому показателю он превзошел не только предшественника, но и ближайшего конкурента — BMW X7 (3104 миллиметра). В салоне появится двухдисплейный комплекс MBUX с поддержкой естественной речи и функцией Interior Assist, которая может, например, включать подсветку салона и адаптировать контент на дисплее в зависимости от того пассажир или водитель протянул к нему руку.

В гамму двигателей нового Mercedes-Benz GLS войдут шести- и восьмицилиндровые двигатели. Версия GLS 63 получит битурбированный 4.0 V8 вместо мотора объемом 5,5 литра на нынешней модели. На вершине линейки впервые расположится ультрароскошный Mercedes-Maybach GLS.

Источник: Almuraba
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