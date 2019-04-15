Раскрыта внешность нового Mercedes-Benz GLS

Mercedes-Benz обещает, что GLS следующего поколения станет еще более комфортным. Особенно разница будет заметна пассажирам второго ряда: колесная база кроссовера выросла до 3137 миллиметров, и по этому показателю он превзошел не только предшественника, но и ближайшего конкурента — BMW X7 (3104 миллиметра). В салоне появится двухдисплейный комплекс MBUX с поддержкой естественной речи и функцией Interior Assist, которая может, например, включать подсветку салона и адаптировать контент на дисплее в зависимости от того пассажир или водитель протянул к нему руку.