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20:20

Представлен первый тюнинг-кит для нового Volkswagen Golf

Ателье ABT Sportsline локально доработало хэтчбек восьмого поколения

© ABT Sportsline
Сергей Ильин
Немецкая мастерская ABT Sportsline выпустила первый тюнинг-кит для нового Volkswagen Golf. Улучшения точечные: мастера предлагают добавить «Гольфу» спортивности путём замены колёсных дисков и занижения подвески.

Комплект улучшений ABT Sportsline подходит к богатым комплектациям Volkswagen Golf восьмого поколения: в зависимости от исполнения, спортивная подвеска уменьшает клиренс на 25-30 миллиметров. Новые пружины могут сочетаться с электронноуправляемыми амортизаторами и сертифицированы немецким технадзором.

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Фото: ABT Sportsline

Внешние улучшения пока ограничиваются заменой штатных колёс на низкопрофильные кастомные изделия ABT. Самое экстремальное сочетание — 20-дюймовые диски FR-C с алмазной обработкой и покрышки Continental SportContact размерности 235/30 R20. Однако по желанию заказчика десятиспицевые диски с тем же рисунком могут идти в комплекте с колёсами размерности 225/40 R18 или 225/35 R19. Ограничений по цвету дисков нет.

Форсировку двигателя для обычных «Гольфов» ABT Sportsline по традиции не предлагает: вероятно, мотористы ателье подготовят киты увеличения производительности только для топ-версий Golf GTI, GTD и ещё не представленного Golf R. Тогда же можно ожидать премьеры внешнего обвеса.

Цена тюнинг-комплекта ABT пока держится в секрете. Поскольку заводские «заряженные» версии нового Volkswagen Golf появятся в продаже в Европе не раньше июля, а фирменные спортивные аксессуары и того позже, на изделия ABT наверняка будет спрос.

Помимо модернизации серийных моделей, фирма ABT сотрудничает с Volkswagen в сфере электромобилей — под брендом тюнинг-ателье поступили в продажу обновлённые электрические фургоны e-Transporter.