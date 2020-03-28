Представлен первый тюнинг-кит для нового Volkswagen Golf

Внешние улучшения пока ограничиваются заменой штатных колёс на низкопрофильные кастомные изделия ABT. Самое экстремальное сочетание — 20-дюймовые диски FR-C с алмазной обработкой и покрышки Continental SportContact размерности 235/30 R20. Однако по желанию заказчика десятиспицевые диски с тем же рисунком могут идти в комплекте с колёсами размерности 225/40 R18 или 225/35 R19. Ограничений по цвету дисков нет.

Форсировку двигателя для обычных «Гольфов» ABT Sportsline по традиции не предлагает: вероятно, мотористы ателье подготовят киты увеличения производительности только для топ-версий Golf GTI, GTD и ещё не представленного Golf R. Тогда же можно ожидать премьеры внешнего обвеса.