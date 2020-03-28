Представлен первый тюнинг-кит для нового Volkswagen Golf

Комплект улучшений ABT Sportsline подходит к богатым комплектациям Volkswagen Golf восьмого поколения: в зависимости от исполнения, спортивная подвеска уменьшает клиренс на 25-30 миллиметров. Новые пружины могут сочетаться с электронноуправляемыми амортизаторами и сертифицированы немецким технадзором.
Фото: ABT Sportsline
Внешние улучшения пока ограничиваются заменой штатных колёс на низкопрофильные кастомные изделия ABT. Самое экстремальное сочетание — 20-дюймовые диски FR-C с алмазной обработкой и покрышки Continental SportContact размерности 235/30 R20. Однако по желанию заказчика десятиспицевые диски с тем же рисунком могут идти в комплекте с колёсами размерности 225/40 R18 или 225/35 R19. Ограничений по цвету дисков нет.
Форсировку двигателя для обычных «Гольфов» ABT Sportsline по традиции не предлагает: вероятно, мотористы ателье подготовят киты увеличения производительности только для топ-версий Golf GTI, GTD и ещё не представленного Golf R. Тогда же можно ожидать премьеры внешнего обвеса.
Цена тюнинг-комплекта ABT пока держится в секрете. Поскольку заводские «заряженные» версии нового Volkswagen Golf появятся в продаже в Европе не раньше июля, а фирменные спортивные аксессуары и того позже, на изделия ABT наверняка будет спрос.
Помимо модернизации серийных моделей, фирма ABT сотрудничает с Volkswagen в сфере электромобилей — под брендом тюнинг-ателье поступили в продажу обновлённые электрические фургоны e-Transporter.