Volkswagen отложил премьеру нового Golf. И вот почему

Volkswagen отложил премьеру нового Golf. И вот почемуПо пути в серию задержится и ID.Roc
Если верить инсайдерам, как минимум две «зеленые» модели Volkswagen будут представлены с задержкой. Виной тому — производственные сложности, снижение спроса и растущие расходы. И ID.Roc, и ID.Golf дебютируют не раньше 2030 года.
В прошлом году сообщалось, что Volkswagen собирается перенести производство Golf из Вольфсбурга в Мексику, чтобы освободить на немецком заводе место для электромобилей на платформе SSP, включая ID.Roc. Перенос планировали завершить к 2027 году, но и здесь возникли проблемы. В результате новое производство в Вольфсбурге может стартовать только в 2028 году.
С аналогичными трудностями столкнулся перенос производства ID.3 и Cupra Born из Цвиккау в Вольфсбург.
Реализацию планов тормозит банальная нехватка средств из-за слабого спроса. По словам собеседника газеты, компания «совершенно переоценила свои возможности»: продажи растут, но они оказались не столь высокими, как надеялся Volkswagen, вложивший огромные средства в увеличение объемов производства «электричек».