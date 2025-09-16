Volkswagen отложил премьеру нового Golf. И вот почему

Если верить инсайдерам, как минимум две «зеленые» модели Volkswagen будут представлены с задержкой. Виной тому — производственные сложности, снижение спроса и растущие расходы. И ID.Roc, и ID.Golf дебютируют не раньше 2030 года.

В прошлом году сообщалось, что Volkswagen собирается перенести производство Golf из Вольфсбурга в Мексику, чтобы освободить на немецком заводе место для электромобилей на платформе SSP, включая ID.Roc. Перенос планировали завершить к 2027 году, но и здесь возникли проблемы. В результате новое производство в Вольфсбурге может стартовать только в 2028 году.