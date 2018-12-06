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18:34

Volkswagen показал первое изображение нового «Гольфа»

Машину восьмого поколения покажут в середине следующего года

На мероприятии Brand Annual Session компания Volkswagen показала эскиз хэтчбека Golf нового, восьмого поколения. По предварительной информации, модель представят в середине следующего года, она получит гибридную версию и оптику в стиле флагманского Touareg.

Новый Golf немного вырастет в размерах, но сохранит платформу предшественника. Гамма двигателей также останется прежней, но расширится за счет появления гибридной силовой установки. В компании обещают, что «Гольф» получит революционный интерьер, где «единственным аналоговым элементом окажется, фактически, руль». Машина будет постоянно подключена к Сети, а ее цифровая приборная панель и комплекс систем безопасности станут для класса «эталонными».

Предполагаемый внешний вид нового Volkswagen Golf

В январе во время саммита поставщиков, на котором присутствовали представители 120 ключевых партнеров марки, Volkswagen сообщил, что на разработку новой модели потратит 1,8 миллиарда евро. Сборка первых экземпляров Golf нового поколения начнется на заводе Volkswagen в Вольфсбурге в июне 2019 года. Модель будет продаваться в 108 странах.

Предполагаемый внешний вид нового Volkswagen Golf

В Россию Volkswagen Golf вернулся после непродолжительного отсутствия с единственным мотором. Хэтчбек предлагается со 125-сильным 1.4 TSI и семиступенчатым «роботом» DGS. Машина в начальной комплектации Trendline стоит 1 429 900 рублей, топовой Highline — 1 689 900 рублей.

Источник: AutoExpress
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