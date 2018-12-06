Volkswagen показал первое изображение нового «Гольфа»

Новый Golf немного вырастет в размерах, но сохранит платформу предшественника. Гамма двигателей также останется прежней, но расширится за счет появления гибридной силовой установки. В компании обещают, что «Гольф» получит революционный интерьер, где «единственным аналоговым элементом окажется, фактически, руль». Машина будет постоянно подключена к Сети, а ее цифровая приборная панель и комплекс систем безопасности станут для класса «эталонными».