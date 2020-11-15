Компания Jeep уже не раз откладывала премьеру Grand Cherokee нового поколения из-за пандемии коронавируса: сначала дебют был запланирован на Детройтский автосалон в июне текущего года, но все массовые мероприятия в США оказались запрещены властями. В результате презентация внедорожника следующего поколения была отложена на осень, но без конкретных сроков. Теперь, как сообщает издание Muscle Cars and Trucks, наконец названа возможная дата премьеры нового Jeep Grand Cherokee: скорее всего, именно эту модель марка имеет в виду, говоря о загадочном «новом автомобиле».