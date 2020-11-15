Компания Jeep уже не раз откладывала премьеру Grand Cherokee нового поколения из-за пандемии коронавируса: сначала дебют был запланирован на Детройтский автосалон в июне текущего года, но все массовые мероприятия в США оказались запрещены властями. В результате презентация внедорожника следующего поколения была отложена на осень, но без конкретных сроков. Теперь, как сообщает издание Muscle Cars and Trucks, наконец названа возможная дата премьеры нового Jeep Grand Cherokee: скорее всего, именно эту модель марка имеет в виду, говоря о загадочном «новом автомобиле».
Дебют таинственной новинки назначен на вторник, 17 ноября. Известно, что внедорожник нового поколения построен на платформе кроссовера Alfa Romeo Stelvio, а силовые агрегаты, скорее всего, будут представлять собой V6 и V8, в том числе в гибридных версиях. Базовым мотором для нового внедорожника станет 2,0-литровая «турбочетвёрка» — возможно, тоже с гибридной надстройкой. Примечательно, что впервые в истории Grand Cherokee будет доступен не только в пятиместном, но в семиместном варианте.