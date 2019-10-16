Honda показала первое изображение нового Jazz

Дизайн экстерьера модели претерпит существенные изменения. В частности, автомобиль получит новую светодиодную оптику, причем задние фонари теперь располагаются горизонтально, а не вертикально. Благодаря опубликованным ранее шпионским снимкам выяснилось, что модернизация также затронула бамперы – они стали более массивными. По другим данным, Jazz обзаведется цифровой приборной панелью и богатым набор электронных ассистентов.

На европейском рынке модель будет представлена в гибридной модификации, однако официальных подробностей об установке пока нет. Предполагается, что в движение хэтчбек приводит система i-MMD с полуторалитровым «атмосферником» и двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет около 150 лошадиных сил. Аналогичная установка уже имеется у гибридной Honda Insight.