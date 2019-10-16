Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:43

Honda показала первое изображение нового Jazz

Премьера модели четвертого поколения состоится 23 октября на автосалоне в Токио

Honda Jazz, известная на некоторых рынках под именем Fit, готовится к смене поколения. Незадолго до дебюта новинки на Токийском автосалоне японский автопроизводитель поделился тизером, демонстрирующим очертания хэтчбека.

Дизайн экстерьера модели претерпит существенные изменения. В частности, автомобиль получит новую светодиодную оптику, причем задние фонари теперь располагаются горизонтально, а не вертикально. Благодаря опубликованным ранее шпионским снимкам выяснилось, что модернизация также затронула бамперы – они стали более массивными. По другим данным, Jazz обзаведется цифровой приборной панелью и богатым набор электронных ассистентов.

На европейском рынке модель будет представлена в гибридной модификации, однако официальных подробностей об установке пока нет. Предполагается, что в движение хэтчбек приводит система i-MMD с полуторалитровым «атмосферником» и двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет около 150 лошадиных сил. Аналогичная установка уже имеется у гибридной Honda Insight.

Нынешнее поколение Honda Jazz

Что же касается текущего поколения Honda Jazz, то оно продается с 2013 года, а в 2017 году модель пережила рестайлинг. Спрос на автомобиль в Европе снижается: за первые шесть месяцев 2019 года было продано чуть более 17 тысяч машин, что на 19 процентов меньше, чем за тот же период годом ранее. В родной Японии Jazz разошелся в количестве 45 тысяч экземпляров — это на шесть процентов меньше прошлогоднего результата.

В России Honda Jazz не продается. Японский бренд представлен всего двумя моделями – кроссовером CR-V (от 2,1 миллиона рублей) и внедорожником Pilot (от 3,2 миллиона рублей).

Источник: Honda