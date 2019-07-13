Nissan показал первую фотографию нового Juke

Фотография Juke второго поколения демонстрирует, что кроссовер сохранит своеобразную «двухэтажную» светотехнику — с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также круглыми фарами головного света в бампере снизу. Это можно смело назвать дизайнерской эволюцией, которая должна, по идее, обрадовать фанатов нынешнего «Джука».
Новый Juke сконструирован на платформе CMF-B, разработанной Nissan совместно с Renault — на ней же построен, к примеру, Renault Clio. Это позволяет предположить, что кроссовер получит бензиновые моторы объёмом 1,0 и 1,3 литра, 1,5-литровый дизель dCi и, возможно, 1,6-литровый турбомотор мощностью до 200 лошадиных сил.