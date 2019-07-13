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12:00

Nissan показал первую фотографию нового Juke

Похоже, что кроссовер будет выглядеть так же необычно, как и раньше

Nissan презентует компактный кроссовер Juke нового поколения 3 сентября, а чтобы скоротать время в ожидании новинки, японцы опубликовали первый официальный тизер.
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Фотография Juke второго поколения демонстрирует, что кроссовер сохранит своеобразную «двухэтажную» светотехнику с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также круглыми фарами головного света в бампере снизу. Это можно смело назвать дизайнерской эволюцией, которая должна, по идее, обрадовать фанатов нынешнего «Джука».

Новый Juke сконструирован на платформе CMF-B, разработанной Nissan совместно с Renault на ней же построен, к примеру, Renault Clio. Это позволяет предположить, что кроссовер получит бензиновые моторы объёмом 1,0 и 1,3 литра, 1,5-литровый дизель dCi и, возможно, 1,6-литровый турбомотор мощностью до 200 лошадиных сил.

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