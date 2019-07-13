Nissan показал первую фотографию нового Juke

Новый Juke сконструирован на платформе CMF-B, разработанной Nissan совместно с Renault — на ней же построен, к примеру, Renault Clio. Это позволяет предположить, что кроссовер получит бензиновые моторы объёмом 1,0 и 1,3 литра, 1,5-литровый дизель dCi и, возможно, 1,6-литровый турбомотор мощностью до 200 лошадиных сил.