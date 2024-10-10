КамАЗ представил грузовик, способный проехать без дозаправки от Москвы до Екатеринбурга

Автомобиль оснастили парой инновационных баков

КамАЗ разработал тягач, способный проехать без дозаправки до 1600 километров. Таким образом, модель 54901 поколения К5 может всего на одном баке преодолеть расстояние от Москвы до Екатеринбурга. Грузовик оборудовали двумя специальными баками для хранения криогенного топлива. При этом машина использует для движения искусственно сжиженный метан, который охлаждается до -162 градусов по Цельсию. Кроме того, автомобиль может перевозить опасные грузы.