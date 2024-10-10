КамАЗ представил грузовик, способный проехать без дозаправки от Москвы до Екатеринбурга

КамАЗ представил грузовик, способный проехать без дозаправки от Москвы до ЕкатеринбургаАвтомобиль оснастили парой инновационных баков
В пресс-службе КамАЗа рассказали, что новый грузовик получил шестицилиндровый двигатель мощностью 460 лошадиных сил, который отвечает экологическому стандарту «Евро-5». Пару агрегату составила автоматическая коробка передач. Главной особенностью модели стали два «криобака», в которых помещается 1060 литров сжиженного метана. Такого объема топлива хватит на 1600 километров пути.
Кроме того, представители компании сообщили, что конструкция новой машины соответствует требованиям европейского соглашения «О международной дорожной перевозке опасных грузов». Поэтому грузовик может перевозить опасные грузы, включая сжиженный газ.
В начале октября компания КамАЗ представила спецверсию грузовика К5. Лимитированный тягач показали в честь Дня машиностроителя.