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Опубликовано 10 октября 2024, 19:42
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КамАЗ представил грузовик, способный проехать без дозаправки от Москвы до Екатеринбурга

Автомобиль оснастили парой инновационных баков
КамАЗ разработал тягач, способный проехать без дозаправки до 1600 километров. Таким образом, модель 54901 поколения К5 может всего на одном баке преодолеть расстояние от Москвы до Екатеринбурга. Грузовик оборудовали двумя специальными баками для хранения криогенного топлива. При этом машина использует для движения искусственно сжиженный метан, который охлаждается до -162 градусов по Цельсию. Кроме того, автомобиль может перевозить опасные грузы.
КамАЗ представил грузовик, способный проехать без дозаправки от Москвы до Екатеринбурга
© Максим Богодвид / РИА Новости
Анастасия Мельник

В пресс-службе КамАЗа рассказали, что новый грузовик получил шестицилиндровый двигатель мощностью 460 лошадиных сил, который отвечает экологическому стандарту «Евро-5». Пару агрегату составила автоматическая коробка передач. Главной особенностью модели стали два «криобака», в которых помещается 1060 литров сжиженного метана. Такого объема топлива хватит на 1600 километров пути.

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Кроме того, представители компании сообщили, что конструкция новой машины соответствует требованиям европейского соглашения «О международной дорожной перевозке опасных грузов». Поэтому грузовик может перевозить опасные грузы, включая сжиженный газ.

В начале октября компания КамАЗ представила спецверсию грузовика К5. Лимитированный тягач показали в честь Дня машиностроителя.

Источник:КамАЗ
Автор:Анастасия Мельник
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#КАМАЗ
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